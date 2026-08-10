Kula\'da Tarım Arazisinde Yangın

(MANİSA) - Manisa'nın Kula ilçesi Seyitali Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Manisa'nın Kula ilçesi Seyitali Mahallesi'nde saat 16.00'da tarım arazisinde henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Yangına 16 hava aracı, 49 söndürme ekibi, 7 dozer ve kepçe, 14 emniyet ekibi, 1 AFAD ekibi, 1 sağlık ekibi, yangın risk azaltma planı ekipleri ve gönüllülerden oluşan 309 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Yaklaşık 8 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.