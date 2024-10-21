Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
İbrahim Can K. idaresindeki 35 BYZ 84 plakalı otomobil, Uşak- İzmir kara yolu Kula ilçesi geçişi Gökçeören Kavşağı'nda Alim Avcı'nın kullandığı 35 HN 288 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kula'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?