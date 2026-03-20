Kula'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kula'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kula\'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
20.03.2026 02:00
Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen otomobilde sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



İzmir-Uşak kara yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde Hüseyin F. (37) idaresindeki 64 KK 480 plakalı otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Hüseyin F. ile otomobildeki Cevriye F. (30), Nehir Irmak F. (12) ve Nisa Nur T. (9) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Hüseyin F, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Nehir Irmak F. ise hastanedeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Otomobil, Manisa, Güncel, Trafik, Kula

Son Dakika Güncel Kula'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Kula'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
