Kula'nın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kula'nın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Kula\'nın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Manisa'nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, çelenk sunma, şehitlik ziyareti, kortej yürüyüşü ve gösterilerle kutlandı. Kaymakam ve belediye başkanı konuşmalarında milli mücadele ruhunu vurguladı.

Manisa'nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı törenlerle kutlandı.

Programda ilk olarak Yunus Emre Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar ilçe şehitliğine geçti. Burada Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kent protokolü ve vatandaşlar Türk bayrağı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Kula Kaymakamı Talha Altuntaş törendeki konuşmasında, "İşgal günlerinin bütün zorluklarına rağmen Kula halkı; genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle vatan ve İstiklal davası etrafında kenetlenmiş, milli mücadeleye canı pahasına destek vermiştir." diye konuştu.

Törende Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de bir konuşma yaptı.

Program yaren ekiplerinin gösterisi, türkü dinletisi ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kula Belediyesi Çocuk Halk Oyunları ekibinin gösterisi büyük beğeni aldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Manisa, Kula, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kula'nın Kurtuluşunun 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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