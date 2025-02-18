Kule Apartmanı Soruşturması: Kamu Görevlilerine İzin Verildi - Son Dakika
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Kule Apartmanı Soruşturması: Kamu Görevlilerine İzin Verildi

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Antakya Kaymakamlığı, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Kule Apartmanı ile ilgili dönemin kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verdi. Binada ruhsat ve projesine aykırı imalatların yapıldığı tespit edildi.

18.02.2025 11:05  Güncelleme: 11:44
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Antakya Kaymakamlığı, 6 Şubat depremlerinde 103 kişinin yaşamını yitirdiği Kule Apartmanı ile ilgili dönemin Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Elçin Eryetli ile 5 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, binada ruhsat ve projeye aykırı imalatlar yapılmış olmasına rağmen dönemin kamu görevlilerinin yapı kullanım izin belgesi verdiği tespit edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Kule Apartmanı, 6 Şubat depremlerinin ilk saniyelerinde yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 103 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kule Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin kamu görevlileri hakkında soruşturma izni talep etti. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Antakya Kaymakamlığı, 6 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi.

Soruşturma izin belgesinde, bina zemin katının, ruhsat projesine aykırı yapıldığı tespiti nedeniyle 8 Kasım 2017 tarihli yüzde 20 hak ediş tutanağında imzası bulunan dönemin Harita Teknikeri Ali Şevki Sarcan hakkında 4483 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca "Soruşturma İzni Verilmesine" karar verildiği belirtildi.

Kule Apartmanı isimli binada, ruhsat ve eklerine aykırı imalatlar, ruhsat projesine aykırı olarak bodrum katlarda çıkma, zemin katın projeye aykırı olması, ruhsat proje ve eklerine aykırı olarak çatı katında uygunsuz imalatlar yapılmasına rağmen binaya yapı kullanım izin belgesi verildiğinin tespit edildiği aktarıldı. Bu nedenlerle, 4 Şubat 2018 tarihli yapı kullanım izin belgesinde imzaları bulunan Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Elçin Eryetli, Antakya Belediyesi eski fen işleri müdürü inşaat mühendisi Mehmet Bük, makine mühendisi Mustafa İnan, mimar Nigar Nilay Havayıoğlu, İmar ve Şehircilik Müdür V. Mehmet Cevdet Havayıoğlu hakkında 4483 sayılı yasanın maddesi uyarınca "Soruşturma İzni Verilmesine" karar verildiği bildirildi.

"Kule Apartmanı'nda yargılama ne aşamada?

Kule Apartmanı'nın soruşturma aşamasında müteahhit Ömer Cihan, 13 Şubat 2023 tarihinde Antalya'da depremzedeymiş gibi ailesiyle birlikte otelde kaldığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ihbarı üzerine yakalanarak tutuklanmıştı. Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 12 Şubat'ta görülen üçüncü duruşmada yeni bilirkişi raporu beklenmesine rağmen, müteahhit Ömer Cihan'ın "uzun tutukluluk süresi dolduğu" gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verilmişti. Dosya kapsamında tutuklu sanık kalmadı.

Kaynak: ANKA

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