Güncel

Kullanılmayan ürünler geri dönüşümle sanata dönüştürülüyor

BİNGÖL - Bingöl'de Gençlik Hizmetleri Birimi'nde açılan kursta gençler, evde kullanılmayan veya dışarda buldukları ürünleri, el becerisi ve hayal güçleriyle geri dönüşüm atölyesinde sanata dönüştürüyor.

Bingöl'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Hizmetleri Birimi koordinesinde, gençlerin okullarından arta kalan zamanlarını değerlendirmeleri için çeşitli ücretsiz kurslar açıldı. Gitar, keman, İngilizce, ahşap ve geri dönüşüm gibi yaklaşık 22 kurs, gençlerin zamanlarını iyi değerlendirmeleri için hizmet veriyor.

Bu kurslardan biri olan Geri Dönüşüm Atölyesi de gençlerin hem el becerilerini hem hayal güçlerini geliştirmeleri hem de atık ürünlerin geri dönüşümle kazandırılması gerektiğini uygulamalı bir şekilde anlatıyor.

Evde kullanılmayan veya sokakta bulunan ürünler, bu kursla gençlerinde ellerinde abajur, vazo, maket ev gibi sanat eserlerine dönüştürülüyor.

Gençlik merkezinde geri dönüşüm atölyesine gelen üniversite öğrencilerinden Sara Fidan, kursun zihin geliştirici olduğunu belirtti.

Fidan, "Gençlik merkezine geldiğimde geri dönüşümden bahsetmişlerdi ve ilgimi çeken bir kurstu. Boş vakitlerimizde buraya gelince hem zihnimizi geliştiren hem de evde kullanmadığımız herhangi bir şeyi, yolda gördüğümüz herhangi bir şeyi burada dönüştürebiliyoruz. Aklımızda olan herhangi bir ürünü burada boyuyoruz, şekillendiriyoruz. Zihnimizi geliştiren bir kurs olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Sokakta bulunan ürünler sanata dönüşüyor"

Gençlik Hizmetleri Müdürü Yunus Bulmuş, gençlik merkezindeki çeşitli kurslardan 200'e yakın gencin ücretsiz bir şekilde faydalandığını aktardı.

Geri dönüşüm atölyesinde de gençlerin atık ürünleri daha faydalı kullandığını belirten Bulmuş, "Burada yaklaşık 22 kursumuzla gençlerimizin hizmetindeyiz. İngilizce kursumuz, keman kursumuz, gitar kursumuz, ahşap, geri dönüşüm gibi birçok kursumuz var. Gün içerisinde yaklaşık 150-200 gencimiz buradaki imkanlardan faydalanmaktadır. Geri dönüşüm atölyemizde de gençlerimizin aslında sokakta buldukları çöplerin, kartonların, bir gazoz kapağının bile geri dönüşümde çok daha faydalı olabileceğini onlara anlatmaya çalışıyoruz. Geri dönüşüm atölyesinde genelde maket vb. ürünler elde ediyoruz. Abajurlar, cam seramik tarzı ürünler, şişeler ve bunlar üzerinde işlenen figürlerle bunları bir şekilde dönüştürmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Gençler tarafından kurslarda hazırlanan ürünler, mayıs ayındaki gençlik haftasında sergilenecek.