Kullanım dışı gıdalar, öğrencilerin ellerinde mamaya dönüştü - Son Dakika
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Kullanım dışı gıdalar, öğrencilerin ellerinde mamaya dönüştü

Kullanım dışı gıdalar, öğrencilerin ellerinde mamaya dönüştü Sivas'ta bir lisede kedi ve köpek maması üretim tesisi kuruldu Sivas'ta bir lisede 'Sıfır Atık' projesinden esinlenilerek kedi ve köpek maması üretim tesisi kuruldu.

21.12.2024 23:27
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Kullanım dışı gıdalar, öğrencilerin ellerinde mamaya dönüştü

Sivas'ta bir lisede kedi ve köpek maması üretim tesisi kuruldu

SİVAS - Sivas'ta bir lisede 'Sıfır Atık' projesinden esinlenilerek kedi ve köpek maması üretim tesisi kuruldu. Okulun bodrum katında öğrenciler tarafından üretim yapılan tesiste üretilen mamalar, paketlenerek satışa hazır hale getirildi. Sivas'ın tek mama üreticisi konumunda bulunan okul, kullanım dışı yiyecekleri mamaya dönüştürerek israfın önüne geçti.

Sivas Şehit Ahmet Eyce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Sıfır Atık projesi çerçevesinde okulun zemin katında üretim tesisi kuruldu. Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Pazarlama ve Perakende Bölümü ile ortaklaşa kurulan tesiste kedi ve köpekler için mama üretilmeye başlandı. Yaklaşık 1 yıl önce kurulan tesis, öğretmenlerin gözetiminde öğrencilerin çabalarıyla imece usulü faaliyet göstermeye başladı. Kullanım dışı yiyeceklerin israfının önlendiği ve kedi köpek mamasına dönüştüğü tesiste ortaya çıkan ürünler, SİMA adı altında satışa çıkarıldı. Sivas'ta özel ve kamu anlamında tek mama üreticisi olan okulun idarecileri, ilerleyen dönemde e-Ticaret aracılığıyla satış yapmayı hedefliyor.

"Amacımız öğrencileri meslek hayatına hazırlamak"

Tesisin koordinatörlüğünü yapan öğretmen Murat Uzun, "İlk olarak amacımız öğrencilerin meslek hayatına hazırlanarak üretim aşamalarının hepsini görmesidir. Diğer bir aşamada ise e-Ticaret sistemini kurarak ürünlerin satışa sunulmasını sağlamaktır. Üretim aşamasında ilk olarak bir insanın yiyebileceği malzemeleri restoranlardan, otellerden ve Milli Eğitim'e bağlı okullardan alıyoruz. Hijyen kurallarına bağlı bir şekilde malzemelerimizi burada biriktiriyoruz. Daha sonrasında elde ettiğimiz ekmekleri kırıcı makinasından öğrencilerimiz öğütüyor. Öğütülen malzemeleri istifliyoruz. İkinci aşamada kıyma, balık ürünleri, patates, domates ve biber gibi kızartılmış ürünleri karıştırıcı makinamızda hamur haline getiriyoruz. Yaklaşık 4 saat sonra hamur belli bir kıvama geldiğinde şekil verici makinamıza koyuyoruz. Mamanın son şeklini verdikten sonra son aşamamıza gelerek ürünlerin fırınlamasını yapıyoruz. Ürünler fırınlandıktan sonra yaklaşık 2 günlük bir zaman diliminde ürünleri kurutuyoruz. Daha sonra hijyen kurallarına uyarak paketlemesini yaparak dağıtımını yapıyoruz." dedi.

Besin değeri yüksek mamalar, kullanım dışı gıdalardan oluşuyor

Şehit Ahmet Eyce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aytekin Yıldırım ise, "Okulumuzda kurmuş olduğumuz kedi ve köpek maması üretim tesisi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlatmış olduğu 'Sıfır Atık' projesinden esinlenerek oluşturuldu. Proje kapsamında kullanım dışı kalmış gıda maddelerinin evlerden, pansiyonlardan ve lokantalardan toplanarak tekrar üretime kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda okulumuzda oluşturmuş olduğumuz üretim tesisi patili dostlarımız olarak isimlendirdiğimiz kedi ve köpeklere hizmet sunmaktadır. Bu doğrultuda kullanım dışı kalmış malzemeler tesisimizde belirli aşamalardan geçtikten sonra tekrar mama olarak üretime kazandırılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Üretim tesisinde görev yapan öğrenci Burhan Karapınar ise, "Arkadaşlarımızla beraber kedi ve köpek maması üretiyoruz. Burada hem akademik eğitim alıyoruz hem de üretim yapıyoruz. Okuldan mezun olduktan sonra bu işi dışarıda da yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güncel, Çevre, Sivas, kedi, Son Dakika

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