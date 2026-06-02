Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli motosikleti kullanmayı öğrenmeye çalışan 66 yaşındaki Sefanur Cankurt, düşerek başını beton zemine çarptı. Beyin kanaması geçiren 4 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, Kaynarca ilçesine bağlı Güven Mahallesi'nde meydana geldi. Sefanur Cankurt, evinin önünde 3 tekerlekli elektrikli motosikleti kullanmayı öğrenmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düştü.
Düşme sırasında başını beton zemine çarpan Cankurt ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sefanur Cankurt hastaneye kaldırıldı.
Başına aldığı darbe nedeniyle beyin kanaması geçirdiği belirlenen 66 yaşındaki kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
4 çocuk annesi Sefanur Cankurt'un cenazesi, Güven Mahallesi'ndeki Balcılar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Balcılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Kullanmayı öğrenmek için bindiği elektrikli motosikletten düşüp öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?