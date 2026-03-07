Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinin 17. gününde Jandarma Mehteran Komutanlığı konseri düzenlendi.
Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Konserde, "Plevne Marşı", "Fetih Marşı" ve "Ölürüm Türkiye'm" gibi eserler seslendirildi.
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında ise çocuklar, etkinlik alanında kurulan uygulamalı stantlarda simülasyon deneyimi yaşarken, geleneksel sanat atölyelerinde de ustalar eşliğinde çalışmalara katıldı."
"Külliye'de Ramazan", ramazan boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlamaya devam edecek."
Son Dakika › Güncel › Külliye'de Ramazan'da Mehter Konseri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?