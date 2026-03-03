Külliye'de Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri

Külliye'de Ramazan Etkinlikleri
03.03.2026 16:35
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocuklara yönelik bilim etkinlikleri ve müzikaller düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan", bilim etkinlikleri ve müzikallerle devam ediyor.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program kapsamında çocuklar için hazırlanan "Aslan Müzikali" izleyiciyle buluşurken, çocuklar sahnede dans ederek şarkılara eşlik etti.

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Konya Bilim Merkezi tarafından kurulan alanda, bilim ve teknoloji temalı uygulamalar ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Oyun alanları, interaktif sergi bölümleri ve atölye çalışmalarıyla tasarlanan bölümde çocuklar için geniş bir LEGO alanı oluşturuldu. Masalara oturarak kendi tasarımlarını yapan çocuklar, farklı deney düzeneklerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Uzay temalı stantlarda bilgi aktarımı yapılırken, "Teleskobun Serüveni", "Vücudumuzdaki Makineler", "Fiziğin İzinde" ve "Basit Makineler" bölümlerinde temel bilim konularına ilişkin interaktif içerikler sunuldu.

Ayrıca etkinlik alanındaki "Festman" isimli robot, çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Kaynak: AA

