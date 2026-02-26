Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında, çocuklar için "İbi Müzikali" sahnelendi.
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen müzikalde, matematiği eğlenceli bir dille anlatan şarkılar seslendirildi.
Çocuklara eğlenerek öğrenme imkanı sunan programda, sahnedeki gösterilere çocuklar dans ederek eşlik etti.
Çocuklar, sergi salonuna kurulan çeşitli atölye ve etkinlik alanlarında da vakit geçirdi.
"Külliye'de Ramazan", ramazan boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlamaya devam edecek."
Son Dakika › Güncel › Külliye'de Ramazan: İbi Müzikali - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?