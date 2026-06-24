Kulp'ta Kayıp 76 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Kulp'ta Kayıp 76 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu

24.06.2026 11:02
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Kadri Zengin'in cesedi arazide bulundu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 76 yaşındaki kişinin cansız bedeni arazide bulundu.

Ağaçkorur Mahallesi'nde dün hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Kadri Zengin'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu Zengin'in cansız bedeni arazide bulundu.

Zengin'in cenazesi otopsi için Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kulp'ta Kayıp 76 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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