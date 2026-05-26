Kültür Gecesi\'nde Öğrencilerden Muhteşem Performans

Kestel Hasan Aslanoba Anadolu Lisesi öğrencileri, düzenlediği "Kültür gecesi" etkinliğiyle katılımcılardan tam not aldı.

Öğrenciler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının son günlerinde öğretmenlerinin de desteğiyle "Kültür gecesi" düzenledi.

Okul öğrencilerinin oluşturduğu koro farklı eserler seslendirdi.

Ayrıca çini, kabartma tekniği ve epoksi kaplama gibi özel tekniklerle hazırlanan resim sergisinin de açılışı yapıldı.

El emeği eserler, sergiye katılanların beğenisini aldı.

Okul Müdürü Şerif Kurt, mezun olacak öğrencilere iş ve üniversite hayatında başarılar dileyerek, "Yarının sanatçıları ve bilim insanlarını bugünden hazırlıyoruz. Gecede emeği geçen tüm hocalarıma teşekkürlerimi borç biliyorum." ifadesini kullandı.

Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mıtıoğlu da öğrencilerin seslendirdiği eserleri dinleyip resim sergisini gezdi.