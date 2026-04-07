Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Osmaniye'de Kültürel Miras ve Turizm Vurgusu Yaptı

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile makamında bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ve MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu eşlik etti. Ersoy, Osmaniye'nin milli birlik ve beraberlik açısından simge şehirlerden biri olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kültürel mirasın korunmasına yönelik hassasiyetini vurguladı ve 'Şehirlerimizin kültürel varlıklarını gözünüz gibi koruyun' talimatını hatırlattı.

Ersoy, Osmaniye için ayrı bir hassasiyetle davranıldığını ifade ederek, kültürel mirasın korunmasının geleceğe güçlü bir kimlik bırakmak anlamına geldiğini söyledi. Turizm Master Planı çalışmasının başlatılması talimatını veren Ersoy, bu planın valilik koordinasyonunda hızlıca hayata geçirileceğini açıkladı. Osmaniye'nin turizmde yükselen bir değer olduğunu vurgulayan Ersoy, 2002'de 1 tesisten bugün 14 tesise ve 978 yatak kapasitesine ulaşıldığını kaydetti.

Tanıtım faaliyetlerine de değinen Ersoy, dijital projelerle Osmaniye'nin görünürlüğünün artırıldığını, GoTürkiye platformunda 10 farklı dilde tanıtıldığını belirtti. Ayrıca, 2025'te 27 ülkede gerçekleştirilen dijital reklam kampanyalarıyla 4,9 milyon gösterim sağlandığını ve tesislerin yüzde 81,25'inin belgelendirildiğini açıkladı. Kültür altyapısına yönelik yatırımlara da değinen Ersoy, Cebeli Bereket, Düziçi Karacaoğlan ve Kadirli Aşık Fermani Kültür Merkezlerinin hizmete sunulduğunu, gençlerin kültür ve sanatla bağ kurmasının hedeflendiğini söyledi.

Ersoy, Osmaniye'nin doğası, tarihi ve kültürüyle yüksek potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, turizmin kalkınmanın önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti. İş birliğinin güçlenerek devam edeceğini dile getiren Ersoy, 'Osmaniye için attığımız her adım, Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna atılmış güçlü bir adımdır' dedi. Program kapsamında Ersoy, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret etti, Osmaniye Belediye Başkanlığı'na uğradı ve Kastabala Antik Kenti'nde incelemelerde bulunduktan sonra Kilis'e hareket etti.