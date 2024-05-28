Kültür ve Turizm Bakanı Güzelyurt'un Potansiyelini Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Güzelyurt'un Potansiyelini Değerlendirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Güzelyurt\'un Potansiyelini Değerlendirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinin arkeolojik, kültürel ve gastronomi potansiyeline dikkat çekerek, bu potansiyeli ön plana çıkarmak için görüşmeler yapıldığını belirtti. Ersoy, Güzelyurt'un turizmde büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, sorunları çözmek ve bölgeyi daha da geliştirmek için destek sağlayacaklarını ifade etti.

28.05.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinin, arkeolojik, kültürel, ve gastronomi olarak birçok potansiyelinin olduğunu belirterek, "Biz de bunları ön plana çıkarıp, daha güzel hale getirebilmek için görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Ersoy ve beraberindekiler, "Güzelyurt ve Çevresindeki Turizmciler ile Toplantı" programına katıldı.

Daha sonra 2 Haziran'da yenilenecek Güzelyurt seçimleri için AK Parti Güzelyurt Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geçen Ersoy, bakanlık olarak fırsat buldukça sivil topum kuruluşları ve bölge vatandaşlarıyla bir araya gelip onların ihtiyaçlarını, sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Sorunları ve gelişmeleri yerinde tespit etmek istediklerini vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"YSK, Güzelyurt'ta seçimlerin 2 Haziran'da tekrarlanması yönünde karar verdi. Demokrasilerde hukuken bu tarz kararlar alınabiliyor ve seçimler tekrarlanabiliyor. Bu da demokrasinin bir gereği. İnşallah ilk seçimlerde olduğu gibi huzurlu şekilde bu seçim ortamı da atlatılır. Sizlerin seçtiği aday kim olursa olsun başımızın üstünde yeri var. Biz de onun yanında olmaya devam edeceğiz. İki dönemdir başkan olan Ünal Demircioğlu, Güzelyurt'u güzel şekilde idare ediyor. Kendilerinin turizmle ilgili de çok güzel projeleri var. Güzelyurt'un, arkeolojik, kültürel, ve gastronomi olarak birçok potansiyeli var. Biz de bunları ön plana çıkarıp, daha güzel hale getirebilmek için görüşmeler yapıyoruz. Güzelyurt ile ilgili sorunlar için elimizden gelen desteği hızlı şekilde sağlayacağız."

"Güzelyurt'u hızlı şekilde ayağa kaldıracağız"

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Güzelyurt'ta çok ciddi bir potansiyel gördüklerini dile getirdi.

Güzelyurt'un diğer bölgelerden ayrışan bir noktası olduğunu belirten Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle bireysel turizm Güzelyurt'ta çok daha kolay yapılabilir. Her yerde tarihi ve tescilli evlerimiz ile konaklarımız var. Onların sorunlarını hızlı şekilde çözüp, o izinlerini çıkartacağız. Bunları, tescilli yapı destek programına da dahil edeceğiz. Buranın konaklama ihtiyacını vatandaşlar üzerinden çözmek istiyoruz. Yani profesyonel otel yatırımları da gelebilir ama esas şu anda yeni trend yeni ihtiyaç bölge vatandaşlarını pansiyonculuk veya küçük butik otelcilik gibi hizmeti vermesi çok daha önemli bizim açımızdan. Bu konuyla ilgili birçok da destek programımız var. Güzelyurt'u hızlı şekilde ayağa kaldıracağız."

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Güzelyurt, Aksaray, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Güzelyurt'un Potansiyelini Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail yine çadır kampa saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
15:08 “7 çocuğum aç“ deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı "7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
15:04 Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi
15:03 Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 16:58:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Güzelyurt'un Potansiyelini Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement