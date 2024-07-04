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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cem Vakfı Malatya Şubesi Başkanı Eşref Doğan Dede ile bir araya geldi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dede ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta konuk ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da yürüttüğümüz çalışmalardan ve cemevlerinin bakım-onarım ve tefrişat taleplerinin karşılanmasından duydukları memnuniyeti ileten Eşref Doğan Dede'ye ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun."