Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erkan Yolaç\'ın vefatı için başsağlığı mesajı yayımladı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TRT'de yayımlanan "Evet-Hayır" yarışmasıyla hafızalarda yer edinen sunucu Erkan Yolaç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Televizyon ekranlarımızın unutulmazlarından Erkan Yolaç'ı da ebediyete uğurlayacak olmanın derin hüznünü yaşıyoruz. Gülen yüzüyle onu daima hatırlayacağız. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.