Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hava Trafik Kontrolörleriyle Görüştü - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hava Trafik Kontrolörleriyle Görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özlük hakkı talebi için inisiyatif almadan çalışma eylemini sürdüren hava trafik kontrolörleriyle görüştü. Bakan Ersoy, gerekli düzenlemelerin TBMM açıldığında gündeme getirilebileceğini belirtti. Kontrolörlerin İAÇ eylemini durdurması halinde Ekim ayında tazminat haklarında olumlu düzenlemeler yapılacağı sözünü verdi.

01.08.2024 14:16
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(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özlük hakkı talebi için inisiyatif almadan çalışma eylemini sürdüren hava trafik kontrolörleriyle görüştü. ANKA'nın edindiği bilgiye göre Bakan Ersoy gerekli düzenlemelerin TBMM açıldığında gündeme getirilebileceğini söyledi.

Hava trafik kontrolörleri özlük hakkı mücadelelerini, inisiyatif almadan çalışma (İAÇ) eylemiyle sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) yetkililerinin maaş artışına ilişkin verdikleri söze rağmen gelişme yaşanmaması üzerine kontrolörler eyleme devam edeceklerini açıklamıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 29 Temmuz'da Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği (TATCA) ve Hava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası (HTK-SEN) ile görüştü. Görüşmeye katılan sendika yetkililerinin ANKA Haber Ajansı'na verdiği bilgiye göre Bakan Ersoy, kontrolörlerin İAÇ eylemini durdurması halinde Ekim ayında TBMM açıldığında tazminat haklarında olumlu düzenlemeler yapılacağını belirtti.

ANKA'ya konuşan sendika yetkililerinin verdiği bilgiye göre Bakan Mehmet Nuri Ersoy, İAÇ'ın en çok Antalya Havalimanı'nı etkilediğini ve turizm alanında önemli sonuçları olduğunu söyledi. İAÇ eyleminin sonlanması gerektiğini söyleyen Bakan Ersoy, eylemlerin sonlandırılması halinde kontrolörlerin tazminat haklarında düzenlemeler yapılacağının da sözünü verdi. Kontrolörlerin çalışma şartlarına ilişkin talepleri için daha önce de girişimleri olduğunu dile getiren Ersoy, maliye ile ilgili sorunlar sebebiyle sorunun çözülmesinde gecikme yaşandığını kaydetti.

İnisiyatif almadan çalışma nedir?

Kontrolörler, uçuşların en kısa sürede yapılabilmesi için uygun gördükleri zaman "sıfır hata prensibi"nden çıkarak inisiyatif alıyorlar. Kontrolörler İAÇ eyleminde ise uçuşların rötarsız olması için bir çaba sarf etmiyor ve inisiyatif almadıkları için tüm havayolu işleyişi EUROCONTROL'ün belirlediği kurallara uygun olmakla birlikte yavaş ilerliyor.

Kaynak: ANKA

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