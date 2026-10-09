Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Malta’da temaslarda bulundu

(MALTA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde uluslararası iş birliğini geliştirmek ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Malta'da çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Ersoy, Malta Türk Şehitliği'ni ziyaret etti, Türkiye'nin Malta Büyükelçiliğinde bilgi aldı ve Malta'daki temasları kapsamında üst düzey görüşmeler yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malta programı kapsamında ilk olarak Malta Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitleri andı.

Ersoy daha sonra Türkiye'nin Malta Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Barkın Kayaoğlu'ndan bilgi aldı.

Program kapsamında Malta Cumhuriyeti Başbakanı Robert Abela ile kısa bir görüşme gerçekleştiren Ersoy, Malta Cumhuriyeti Turizm Bakanı Jo Etienne Abela ile de bir araya geldi.

TURİZMİN GELECEĞİ ELE ALINDI

Ersoy, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyinin "Seyahatin Geleceği: Hükümet ve İş Dünyasının Vizyonu" başlıklı Bakanlar Oturumuna da katıldı.

Oturumda Malta, Mısır, Güney Afrika ve Hırvatistan'dan mevkidaşlarıyla turizmin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Ersoy, Türkiye'nin turizm alanındaki birikimini uluslararası platformlarda paylaşmaya ve küresel iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.