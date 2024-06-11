Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy\'dan Murat Soydan için taziye mesajı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden sinema sanatçısı Murat Soydan için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Sinemamızın değerli ismi Murat Soydan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk sinemasına yaptığı katkılar ve canlandırdığı karakterlerle hafızalarımızda daima yaşayacak Soydan'a, Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."