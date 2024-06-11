Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy\'dan Murat Soydan için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden sinema sanatçısı Murat Soydan için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Sinemamızın değerli ismi Murat Soydan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk sinemasına yaptığı katkılar ve canlandırdığı karakterlerle hafızalarımızda daima yaşayacak Soydan'a, Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
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