Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türk Milleti Tarihin Her Döneminde Varlığını Sürdürecek

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Ersoy mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsızlığı karakteri haline getirmiş olan Türk milletinin en önemli özelliklerinden biri vatanına ve özgürlüğüne olan bağlılığıdır. Tarihinden ve kültüründen ilham alan milletimizin tüm fertleri bu ruha sahip olmakla birlikte en zor zamanlarda dahi ülkesine olan bağlılığını göstermekten hiçbir zaman çekinmemiştir. 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün milletimizin bu ruhunu yok etmek için gerçekleştirdiği hain saldırı karşısında, Aziz Milletimiz bir kez daha bu duruşunu göstermiştir. 15 Temmuz gecesi ülkemize diz çöktürmek isteyen uluslararası emperyalist güçlere karşı milli iradeye sahip çıkan milletimizin bu asil tavrı, tarihin her döneminde güçlenerek varlığını sürdürmeye devam edecektir. Dört bir cephede büyük mücadelelerle kurulan Cumhuriyetimizi, Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendirmek adına tüm benliğimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Demokrasimize, milletimize ve şehitlerimize karşı sorumluluğumuz çerçevesinde 15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacağız. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anarken, yakınlarına başsağlığı diliyor, gazilerimize sağlıklı bir ömür temenni ediyorum." - ANKARA