Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 Personel Alacak - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 Personel Alacak

04.06.2026 12:07
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Bakanlık, merkez ve taşra birimlerinde 569 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 15-29 Haziran'da.

Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 569 sözleşmeli personel alacağı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak mülakatsız sözleşmeli 502 personel alınacak.

Bu kapsamda 128 büro personeli, 106 koruma ve güvenlik görevlisi, 268 destek personeli ile çeşitli branşlarda teknik personel alımı yapılacak.

Ayrıca sözlü sınav ile 67 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 13 arkeolog, 6 müze araştırmacısı, 4 mimar, 16 mühendis, 7 tekniker ve 21 teknisyen alınacak.

Başvurular, 15-29 Haziran'da, son gün saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Adaylardan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve ilan edilen kadrolara ilişkin özel şartları taşımaları istenecek.

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında özel güvenlik kimlik kartı şartı aranırken, bazı kadrolarda ilgili alanda çalışma deneyiminin SGK hizmet dökümüyle belgelendirilmesi gerekecek.

Yerleştirme sonuçları ise başvuruların değerlendirilmesinin ardından Bakanlığın internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 Personel Alacak - Son Dakika

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