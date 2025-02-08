Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Grand Kartal Otel Açıklaması

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in kaçak olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan 'Grand Kartal Otel kaçak' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Grand Kartal Otel'in, yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır. Söz konusu otele ilişkin belgeler, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmiştir" denildi.