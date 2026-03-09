İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nu Yeni Sezona Hazırlıyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda yenileme çalışması başlattı. Sahne ve oturma alanlarında yapılan kapsamlı tadilatla, İzmirlilere yeni sezonda daha konforlu ve kaliteli bir kültürel deneyim sunulması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ta yer alan Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda yenileme çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza AŞ tarafından yürütülen tadilatın nisan ayında tamamlanması planlanıyor. Sahne ve tribünlerdeki kapsamlı dönüşüm ile sanatseverlerin konforunun en üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor.

"Harika bir sezona hazırlanıyoruz"

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Grand Plaza AŞ yetkilisi Barış Amiral, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Cemil Tugay'ın talimatıyla tiyatro ve konser etkinliklerinde vatandaşlarımızın çok daha kaliteli ve konforlu vakit geçirebilmesi için büyük bir revizyona gittik. Bu yıl kapsamlı bir tadilat sürecine girdik. Sahne yapısını ve tribünlerdeki koltukları yeniden düzenliyoruz. Eski sahnemiz yaklaşık 4,5 metre daha uzundu ve bu nedenle blokların ilk ve son sıralarındaki izleyicilerin görüş mesafesi sınırlıydı. Şimdi sahneyi geriye alarak bu sorunu çözdük. Yeni sezonda, daha rahat ve dayanıklı koltuklarla hizmet vereceğiz. Çalışmalarımızı nisan ayının ikinci veya üçüncü haftasında tamamlamayı hedefliyoruz. Harika bir sezona hazırlanıyoruz" dedi.