İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nu Yeni Sezona Hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nu Yeni Sezona Hazırlıyor

09.03.2026 10:43  Güncelleme: 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başlattı. Yeni sezon öncesinde sahne ve oturma alanlarının konforunun artırılması hedefleniyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda yenileme çalışması başlattı. Sahne ve oturma alanlarında yapılan kapsamlı tadilatla, İzmirlilere yeni sezonda daha konforlu ve kaliteli bir kültürel deneyim sunulması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ta yer alan Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda yenileme çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza AŞ tarafından yürütülen tadilatın nisan ayında tamamlanması planlanıyor. Sahne ve tribünlerdeki kapsamlı dönüşüm ile sanatseverlerin konforunun en üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor.

"Harika bir sezona hazırlanıyoruz"

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Grand Plaza AŞ yetkilisi Barış Amiral, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Cemil Tugay'ın talimatıyla tiyatro ve konser etkinliklerinde vatandaşlarımızın çok daha kaliteli ve konforlu vakit geçirebilmesi için büyük bir revizyona gittik. Bu yıl kapsamlı bir tadilat sürecine girdik. Sahne yapısını ve tribünlerdeki koltukları yeniden düzenliyoruz. Eski sahnemiz yaklaşık 4,5 metre daha uzundu ve bu nedenle blokların ilk ve son sıralarındaki izleyicilerin görüş mesafesi sınırlıydı. Şimdi sahneyi geriye alarak bu sorunu çözdük. Yeni sezonda, daha rahat ve dayanıklı koltuklarla hizmet vereceğiz. Çalışmalarımızı nisan ayının ikinci veya üçüncü haftasında tamamlamayı hedefliyoruz. Harika bir sezona hazırlanıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültürpark, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nu Yeni Sezona Hazırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar Rizespor’dan üst üste 3. galibiyet Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Fatih Karagümrük’ü de yenemedi Burak Yılmaz için çanlar çalıyor Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 12:01:44. #.0.5#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nu Yeni Sezona Hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.