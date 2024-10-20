Kulu\'da Ağılda Yangın Çıktı

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Konya'nın Kulu ilçesinde bir ağıl yandı.

İlçe merkezine bağlı Yeni Mahalle'de, Bayram E.'ye ait olan ağılda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri içeride bulunan 2 koyun ve 1 kuzuyu yanmaktan kurtardı, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası ağıl kullanılamaz hale geldi.