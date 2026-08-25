Kulu'da Araç Yangını Tankerle Söndürüldü
Konya'nın Kulu ilçesinde düğün konvoyundaki aracın yangını, yoldan geçen tankerle söndürüldü.
KONYA(AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın yoldan geçen tanker sayesinde söndürüldü.
Ankara-Konya Karayolu Kulu Kavşağı'nda düğün konvoyunda seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.
Emniyet şeridine aracını çeken sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yoldan geçen su tankerinin müdahalesiyle söndürülen araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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