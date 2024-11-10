Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Beşkardeş Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen A.Ö. ile Cihan Ö. (40) arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen olay sırasında A.Ö, Cihan Ö'yü bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Cihan Ö, kurtarılamadı.
Cihan Ö'nün yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.
A.Ö, jandarma ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kulu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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