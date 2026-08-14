Kulu'da dinlenme tesisinde yangın
Kulu'daki dinlenme tesisinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, hasar meydana geldi.
Konya'nın Kulu ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ankara-Konya kara yolu Kulu Kavşağı'ndaki dinlenme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tesiste hasara yol açtı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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