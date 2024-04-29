Kulu'da drift yapan sürücülere ağır ceza - Son Dakika
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Kulu'da drift yapan sürücülere ağır ceza

Kulu\'da drift yapan sürücülere ağır ceza

Konya'nın Kulu ilçesinde drift yaptığı tespit edilen iki otomobilin sürücüsüne toplam 72 bin 285 lira para cezası uygulandı. Polis ekipleri, drift yapan araçların plakalarını tespit ederek sürücüleri yakaladı. Sürücülerden birine 33 bin 613 lira, diğerine ise 38 bin 672 lira ceza verildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu ve bir araç trafikten men edildi.

29.04.2024 13:59  Güncelleme: 14:01
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Konya'nın Kulu ilçesinde drift yaptığı tespit edilen iki otomobilin sürücüsüne toplam 72 bin 285 lira para cezası uygulandı.

Cumhuriyet Meydanı ile Ankara Caddesi'nde iki otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden otomobillerin plakalarını tespit etti.

Trafik ekipleri, her iki aracın sürücüsünü de yakaladı.

Sürücülerden birine, "drift yapmak, trafiği tehlikeye düşürmek, saygısızca araç kullanmak" suçlarından toplam 33 bin 613 lira ceza uygulandı, sürücünün ehliyetine 60 günlüğüne el konuldu.

Çekme belgeli olduğu belirlenen diğer aracın sürücüsüne de "drift yapmak" ve "çekme belgeli araç kullanmak"tan 38 bin 672 lira ceza verildi, ehliyetine 60 günlüğüne el konuldu. Ayrıca araç trafikten men edilerek, otoparka çekildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kulu'da drift yapan sürücülere ağır ceza - Son Dakika

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