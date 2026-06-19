Kulu\'da Otomobil Refüje Devrildi

Konya'nın Kulu ilçesinde refüje devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hatice Nur K. (32) idaresindeki 34 KC 2785 plakalı otomobil, Ankara Caddesi'nde refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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