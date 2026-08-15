Kulu'da Park Halindeki Traktörde Yangın
Kulu'da bir traktörde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, maddi hasar oluştu.
KONYA(AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki traktörde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Yeşilyurt Mahallesi'nde Resul K'ye ait evin garajında bulunan traktörde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında traktörde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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