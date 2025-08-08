Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.
Özhan D. idaresindeki 71 FN 239 plakalı tanker, Yeşilyurt Mahallesinde yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kulu'da Tanker Devrildi, Sürücü Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?