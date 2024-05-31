Kulu Meslek Yüksek Okulu\'nda Mezuniyet Töreni

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Kulu'daki meslek yüksek okulunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Kulu Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrencileri için kentteki bir kır bahçesinde tören düzenlendi.

Okul müdürü Alaattin Selçuk Köylüoğlu, mezun olan öğrencilerin hayatlarında başarı göstereceklerine inandıklarını belirterek, öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Konuşmanın ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.