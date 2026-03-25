Kulubayev ve Sinirlioğlu\'ndan İşbirliği Vurgusu

25.03.2026 13:15
Kırgızistan Dışişleri Bakanı, AGİT Genel Sekreteri ile işbirliği ve güvenlik konularını görüştü.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu Bişkek'te kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Konutu'nda gerçekleşen görüşmede, Kırgızistan ve AGİT arasındaki köklü işbirliği ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.

Görüşmede, askeri-siyasi, ekonomik-çevresel ve insani olmak üzere AGİT'in üç ana boyutu çerçevesindeki projeler değerlendirildi.

Bakan Kulubayev, yolsuzluk ve organize suçla mücadele, dijitalleşme, yargı ve kolluk sistemindeki reformlar ile iklim değişikliği gibi Kırgızistan için öncelikli alanlarda AGİT tarafından yürütülen projelerin önemine vurgu yaptı.

Kulubayev, ülkenin demokratikleşme süreci ve istikrarına sağladığı katkılardan dolayı teşkilata teşekkürlerini iletti.

Sinirlioğlu, Kırgızistan ile AGİT arasındaki yüksek düzeydeki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AGİT'in, Kırgızistan'a yönelik desteğinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Meclis Başkanı Mamataliyev, Sinirlioğlu'nu kabul etti

Programı kapsamında Kırgızistan Meclis Başkanı Marlen Mamataliyev, Sinirlioğlu'nu kabul ettiği görüşmede, Kırgızistan'ın AGİT ile diyaloğu genişletmek istediğini belirtti.

Mamataliyev, mevcut jeopolitik konjonktürde AGİT üye devletleri arasındaki dayanışmanın bir zorunluluk olduğunu ifade ederek, özellikle AGİT Parlamenter Meclisi (PA) içindeki bağları güçlendirmek istediklerini söyledi.

Kırgızistan'daki büyük değişime işaret eden Sinirlioğlu, "57 üye devleti bir araya getiren AGİT, 34 yıldır Kırgızistan ile aktif bir işbirliği içindedir. Güvenlikten insan haklarına, ekonomiden çevreye kadar her alanda ortak çalışmalara ve parlamenter ilişkilere özel bir önem veriyoruz." dedi.

Sinirlioğlu, ziyaret kapsamında, Bişkek'teki AGİT Akademisi ile AGİT Program Ofisini ziyaret etti.

Kaynak: AA

