Kum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 5 Yaralı

İran'ın Kum kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Kum kentinde Karger Caddesi üzerinde bulunan bir binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.
Patlama sonucu büyük hasar oluşan binada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.
Patlamaya ilişkin detaylı incelemelerin devam ettiği kaydedildi.
