Antalya'nın Kumluca ilçesinde plajda oynarken üzerlerine kayan kum tepeciğinin altında kalarak yaralanan 8 yaşındaki çocuğun tedavisi devam ediyor.
Kum Mahallesi'nde kuzeni Ezgi Yavuz ile Obalar mevkisindeki plajda oynarken dalgaların oluşturduğu kum tepeciğinin kayması sonucu yaralanan Ahmet Sedat Ünver, Kumluca Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk cerrahisi bölümünde tedavisi süren çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
Kumluca'da dün 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ile kuzeni Ahmet Sedat Ünver, Obalar mevkisindeki plajda oynarken kayan kum tepeciğinin altında kalmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Ezgi Yavuz hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Kum Tepeciği Faciası: 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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