Kumamoto'daki Depremde Ölü Sayısı 28'e Yükseldi - Son Dakika
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Kumamoto'daki Depremde Ölü Sayısı 28'e Yükseldi

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28 Temmuz'da Kumamoto'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ölü sayısı 28 oldu.

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru güneydeki Kumamoto eyaletinde önceki gün yaşanan depreme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini bildiren Kihara, depremin ardından yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarının "gerçekten zamana karşı bir yarış gibi" sürdüğünü belirtti.

Sarsıntının bölgede üretim tesisi bulunan küresel şirketlere yönelik etkisine değinen Kihara, "Bölgede birçok büyük yarı iletken, elektronik bileşen ve otomotiv şirketi bulunuyor ve hasarın boyutunu değerlendiriyoruz. Şu anda yerel ekonomi üzerindeki etki hakkında kesin bir yargıya varmak zor." ifadelerini kullandı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre Kumamoto Eyalet Valiliği de deprem sonrası halen 10 bin kişinin tahliye merkezlerinde barındığını, 23 bin hanenin elektriğinin olmadığını ve 75 bin evin suyunun kesildiğini açıkladı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Uki ve Hikawa bölgelerinde 28 Temmuz'da yerel saatle 16.27'de deprem meydana gelmişti.

10 kilometre derinlikte kaydedilen 7,1 büyüklüğündeki sarsıntı, yangınlar, yol ve köprü çökmeleri dahil eyalet genelinde geniş çaplı hasara yol açmıştı.

Kumamoto eyaletinde Nisan 2016'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi yaşamını yitirmişti.

Dünyada deprem riski en yüksek ülkelerden biri olan Japonya, volkanlar ve okyanus çukurlarından oluşan "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Uluslararası, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumamoto'daki Depremde Ölü Sayısı 28'e Yükseldi - Son Dakika

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