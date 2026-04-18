Kumar Bağımlılığından Kurtuldu - Son Dakika
Kumar Bağımlılığından Kurtuldu

18.04.2026 12:06
M.K, YEDAM desteğiyle sanal kumar ve alkol bağımlılığını yenerek hayatına yeni bir başlangıç yaptı.

Kocaeli'de yaşayan 35 yaşındaki kadın danışan M.K, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destekle sanal kumar bağımlılığından kurtulup hayatına yeni sayfa açtı.

"Zengin olma" düşüncesiyle 5 yıl önce sanal kumara başlayan M.K, zamanla bağımlı hale geldi.

Maaşının yanı sıra ailesi ve çevresinden borç, bankalardan ise kredi karşılığı aldığı parayla sanal kumar oynayan M.K, maddi ve manevi kayıplar yaşadı.

Yaşadığı stres nedeniyle alkol de tüketmeye başlayan M.K, iş ve aile ilişkilerinde sorun yaşayınca çıkış yolu aradı.

İnternette bağımlılıkla ilgili izlediği videoda gördüğü YEDAM'a başvuran M.K, aldığı destek sayesinde sanal kumar bağımlılığından ve onun tetiklediği alkol kullanma alışkanlığından kurtuldu.

M.K, yaşadığı kötü süreci geride bırakarak eski günlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Çıkmaza girdim"

M.K, AA muhabirine, sanal kumar bağımlılığı nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Kumar oynamak için para bulmaya yönelik her türlü yola başvurduğunu belirten M.K, şöyle konuştu:

"Önce maaşınla oynuyorsun ve bitiriyorsun. Sonra kredi kartlarıyla oynuyorsun, onlar da yetmeyince kredi çekiyorsun. Gecenin bir yarısı 300 bin lira kredi çekmişliğim var. Sonrasında bunları da ödeyemediğin için etraftan para toplamaya başlıyorsun. Anne, baba ve kardeşten para toplamayı bitirdiğinde yakın arkadaşlarından istiyorsun. İnanılmaz bir durum. Çok fazla yalan söylüyorsun ve kendini de insanlara karşı kötü duruma düşürüyorsun."

M.K, borcu borçla kapatmaya çalıştığını ama bunun mümkün olmadığını anlatarak, sanal kumar bağımlılığının insanın geleceğini kararttığını kaydetti.

Bağımlılığı nedeniyle alkol de tüketmeye başladığını dile getiren M.K, bağımlılığın birçok olumsuz etkisi olduğunu vurguladı.

Daha sonraları bağımlılıktan kurtulmak için araştırma yaptığına işaret eden M.K, "Psikologlarla görüşürken de kumar oynuyordum. Bırakmak için söz versen de bırakamıyorsun. Sonrasında internette araştırırken bağımlılıkla alakalı videoların yorumlar kısmında YEDAM'ı gördüm. Bana en yakın YEDAM'ı buldum. Benim sürecim burada toparlandı." dedi.

YEDAM'dan aldığı destek sayesinde bağımlılıktan kurtulmanın mutluluğunu yaşadığını belirten M.K, "YEDAM sayesinde 18 aydır hiçbir şekilde kumar oynamıyorum." ifadesini kullandı.

Bahis sitelerinden gelen mesajların önüne geçmek için telefon numarasını ve e-posta adresini değiştirdiğine dikkati çeken M.K, artık hayatına kaldığı yerden devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kumar Bağımlılığından Kurtuldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Kumar Bağımlılığından Kurtuldu - Son Dakika
