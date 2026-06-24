Kumar Bağımlılığını Yenen E.E'nin Hikayesi - Son Dakika
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Kumar Bağımlılığını Yenen E.E'nin Hikayesi

24.06.2026 11:15
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E.E, YEDAM desteğiyle 20 yıllık sanal kumar bağımlılığını aştı ve yeni bir başlangıç yaptı.

Afyonkarahisar'da yaşayan 48 yaşındaki E.E, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destek sayesinde 20 yıllık sanal kumar bağımlılığını hayatından çıkardı.

Yaşadığı psikolojik sıkıntılar nedeniyle 20 yıl önce oynamaya başladığı kumarı kendince bir çıkış yolu olarak gören E.E, 8 ay önce yaşadığı son maddi kaybın ardından YEDAM ile irtibata geçti.

Bu sürede merkezde aldığı psikososyal destek sayesinde sanal kumardan uzaklaşan E.E, hayatına yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan E.E, sanal spor bahisleri nedeniyle yaşadığı maddi kayıplarla çıkmaza girdiğini söyledi.

Yaşamını kendi eliyle zorlaştırdığını aktaran E.E., "Kumarı hep bir kurtuluş ve çare olarak gördüm. Ekonomik anlamda zayıfladığımı düşündüğümde kumarın bunu iyileştireceğini zannettim. Hep kazanma düşüncesiyle hareket ettim. Yaklaşık 3 ev fiyatında bir kaybım söz konusu. Bu süreçte her seferinde ailem beni toparladı. Yeniden oynamayacağıma dair söz verdim ancak tutamadım." ifadesini kullandı.

"Kendime verdiğim en güzel şans"

E.E, yaşadığı maddi kayıplar nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek, "Bütün birikimim gidince kendimi ilk defa sorguladım. YEDAM'a başvurdum. Dürüst şekilde sürecimi anlattım. Bana destek oldular. Sanal kumardan uzağım, hiçbir sapmam da olmadı. Gayet mutluyum. YEDAM'a geldiğim andan itibaren kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Kendime verdiğim en güzel şans buydu." diye konuştu.

"Bağımlılık bir yandan da bir bahane hastalığı"

Klinik psikolog Hikmet Mengi de bağımlılığın bir irade meselesi değil, beyin hastalığı olduğunu dile getirdi.

Buraya gelen çok sayıda danışanın bunu bir irade sorunu olarak görerek geldiğini vurgulayan Mengi, "Bağımlılık bir yandan da bir bahane hastalığı. Oynamaya devam etmek için pek çok sebep var. Biz aslında bu bahanelerin hepsini birer birer danışanlarımızla birlikte yok ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumar Bağımlılığını Yenen E.E'nin Hikayesi - Son Dakika

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