Kumar Borcu İçin Akrabasını Vuran Genç Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kumar Borcu İçin Akrabasını Vuran Genç Yakalandı

Kumar Borcu İçin Akrabasını Vuran Genç Yakalandı

Ankara'da dernekte kumar oynayıp para kaybeden 24 yaşındaki Ali Giraç, borç istediği akrabası Mustafa Demir'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Giraç, olayın ardından kaçtı fakat kısa sürede yakalandı.

02.02.2025 16:09  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da dernekte kumar oynayıp para kaybeden Ali Giraç (24), borcu istediği ancak olumsuz yanıt aldığı akrabası Mustafa Demir'i (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesindeki Ekin Mahallesi'nde bulunan Polatlar Stratejik Düşünebilmeyi Geliştiren Oyunlar Derneği'nde meydana geldi. Dernekte kumar oynayıp kaybeden Ali Giraç, akrabası Mustafa Demir ve arkadaşı B.D.'den borç istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine eve gidip pompalı tüfekle tekrar derneğe dönen Giraç, Mustafa Demir ve B.D.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Mustafa Demir yaralanırken, saklanan B.D. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası yaya olarak kaçan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen saldırgan Ali Giraç, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Mustafa Demir, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumar Borcu İçin Akrabasını Vuran Genç Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor
14:40 Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı: Yargıtay’ın kararını basından öğrendik Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Yargıtay'ın kararını basından öğrendik
12:48 Netanyahu, Trump ile Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerini söyledi Netanyahu, Trump ile Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerini söyledi
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 16:51:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kumar Borcu İçin Akrabasını Vuran Genç Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.