Kümbet Köyü'nde Parke Taşı Döşeme Başladı
Karlıova'da Kümbet köyünde parke taşı döşeme çalışmaları ile ulaşım altyapısı iyileştirilecek.
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kümbet köyünde kilitli parke taşı döşeme çalışması başlatıldı.
Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, parke taşı döşeme çalışmaları kapsamında Kümbet köyünde ekipler çalışmaya başladı.
Kaymakamlıkça, ulaşım altyapısının iyileştirilmesi, yolların daha kullanışlı hale getirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar planlanan program doğrultusunda devam edecek.
Kaynak: AA
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