Kumluca Anaokulu'ndan Askerlere Portakal Gönderimi - Son Dakika
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Kumluca Anaokulu'ndan Askerlere Portakal Gönderimi

Kumluca Anaokulu\'ndan Askerlere Portakal Gönderimi

Kumluca'daki anaokulu öğrencileri, topladıkları portakalları Hakkari'deki askerlere gönderdi.

05.12.2024 17:52
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde anaokulu öğrencileri kendi bahçelerinden topladıkları portakalları, Hakkari'de görev yapan askerlere gönderdi.

Kumluca TOBB Portakal Çiçeği Anaokulu öğrencileri, kendi bahçelerinde bulunan portakalları askerler için topladı.

Toplanan portakallar askerlere ulaştırılmak üzere paketlenerek, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na gönderildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ve Şube Müdürü Niyazi Gürgan, anaokulunu ziyaret ederek düzenlenen törene katıldı.

Törende Tekdemir, öğrencileri ve öğretmenleri bu duyarlılıklardan dolayı kutladı ve Okul Müdürü Fatih Çelik'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kumluca Anaokulu'ndan Askerlere Portakal Gönderimi - Son Dakika

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