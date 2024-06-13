Kumluca Belediyesi 83 vatandaşa tapularını dağıttı - Son Dakika
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Kumluca Belediyesi 83 vatandaşa tapularını dağıttı

Kumluca Belediyesi, 72 dönümlük alanda yapılan 18. Madde Parselasyon uygulaması ile 83 vatandaşa tapularını dağıttı. Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, tapu dağıtım töreninde konuşma yaptı ve vatandaşların tapu aldıkları alanlarda mutlu bir ömür geçirmelerini diledi.

13.06.2024 16:58
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(ANTALYA)- Kumluca Belediyesi, 72 dönümlük alanda yapılan 18. Madde Parselasyon uygulaması ile 83 vatandaşa tapularını dağıttı.

Kumluca Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tapu dağıtımına, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Demokrat Parti İlçe Başkanı Ramazan Hoyrazlı, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Uysal, Kasapçayrı Mahalle Muhtarı Arif Zorba, birim müdürleri ve tapu sahibi vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, "2017'den bu yana süren bir çalışmayı bugün tamamladık. Vatandaşımızın Tapularını vermek, bize nasip oldu. Bu konuda emeği geçen önceki dönem belediye başkanlarımıza ve belediye personelimize teşekkür ediyorum. Bugün, 72 dönümlük alanda 83 vatandaşımıza tapularını verirken, 29 yeni parsel oluşturduk. Umuyorum ki vatandaşlarımızın tapularını teslim ettiğimiz bölgede, Kumluca'ya değer katan bir yapılaşma faaliyeti olur. Vatandaşlarımızın tapu aldıkları alanlarda sevdikleriyle mutlu bir ömür geçirmesini diliyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kumluca Belediyesi 83 vatandaşa tapularını dağıttı - Son Dakika

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