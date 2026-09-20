Kumluca\'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi

ANTALYA (AA) – Antalya'nın Kumluca ilçesinde 19 Eylül Gazileri Günü dolayısıyla, gazi ve şehit aileleri yemekte bir araya geldi.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, bir işletmede düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna canını ortaya koyan kahramanları bir kez daha minnetle anmak, onlara olan borcu bir nebze olsun ifade etmek için bir arada olduklarını söyledi.

Şehitlerin bu vatan için canlarını seve seve verdiklerini, gazilerin ise canlarını ortaya koyduklarını ifade eden Güneş, "Şehitlerimiz, gazilerimiz bu toprakları bizlere vatan kılan destan yazan kahramanlardır. Bugün hür bir şekilde bu çatı altında toplanabiliyorsak, bunu sizlerin ve aziz şehitlerimizin fedakarlıklarına borçluyuz. Sizler milletimizin yaşayan kahramanlarısınız. Sizleri sadece bir gün değil, her gün hatırlıyor ve bizlerin gönlünde ayrı bir yeriniz olduğunu bilmenizi istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından dua okundu. Yemek programı şehit ve gazi ailelerine hediye takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Etkinliğe, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.