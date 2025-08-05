Kumluca'da 30 Yılda Bir Çiçek Açan Agave

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 yıl önce süs bitkisi olarak bahçeye dikilen Güney Amerika kökenli Agave bitkisi çiçek açtı.

Belen Mahallesi'nde turizm işletmeciliği yapan Ali Torun'un yaklaşık 30 yıl önce bahçesine kaktüs türlerinden sanarak diktiği, "sabır otu" olarak da bilinen bitki çiçeklendi.

Dikildiği yerde kök halinde duran ve yaklaşık 6 ay önce filizlenmeye başlayan bitki, 10 metre yüksekliğe ulaşınca çiçeklenmeye başladı. Ana vatanı Orta ve Güney Amerika olan Agavenin çiçeklenmesi, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Turistler, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Agave bitkisiyle fotoğraf çektirdi.

Turist rehberi Huzur Sait Yirmibeşoğlu, gezilerde 30-40 yılda bir çiçek açtığı bilinen bu bitkinin turistlerin dikkatini çektiğini söyledi.

Agavenin dünyada nadir yetişen bir bitki olduğunu ifade eden Yirmibeşoğlu, "Bu özel bitkinin bizce bilinen ismi sabır çiçeği. Çünkü bu bitki 30 yılda bir çiçek açıyor. Ben her yıl turizm zamanında buraya geliyorum ve bu yıl çiçeğini açtığını görmek bize de nasip oldu. Her turist grubumu mutlaka buraya getiriyorum, onların da bu güzelliği görmelerini istiyorum." dedi.

Turist rehberi Semih Kara da "Bu bitkinin bir daha çiçek açması 30-40 yılda bir oluyor. Zaten halk arasında da bu yüzden sabır çiçeği olarak da biliniyor. Neredeyse bir insan ömrünün yarısı." diye konuştu.???????