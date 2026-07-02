Kumluca'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkusu

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Mavikent Mahallesi Karaöz Koyu'nda gerçekleştirilen etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kaymakam Bahadır Güneş, "Bugün denizlerimiz üzerindeki egemenlik haklarından en önemli simgelerinden biri olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kabotaj hakkı bir devletin kendi limanları arasında deniz taşımacılığı yapma ve bu sulardaki deniz ticaretini yürütme yetkisidir. Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girmesiyle milletimize kazandırılmıştır" dedi. Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı Kumluca'da 35. kez kutladıklarını kaydetti. Konuşmanın ardından Kaymakam Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu denize çelenk bıraktı. Halk oyunları ve dans gösterilerinin ardından sürat teknesi yarışı, su altında bekleme, yüzme ve yağlı direkten bayrak alma yarışları gerçekleştirildi. Yağlı direkten bayrak alma yarışmasına katılanlar zor anlar yaşadı. 42 yarışmacının mücadele ettiği yarışmanın dördüncü turunda Abdullah Küçükyavuz bayrağı alarak birinci oldu. Yarışmaların sonunda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından çeşitli ödüller verilirken, yağlı direkten bayrak alma yarışında birinciliği alan Abdullah Küçükyavuz'a Kaymakam Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Avcıoğlu tarafından kupa, madalya ve 15 bin lira para ödülü verildi.