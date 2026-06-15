Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir apartmanın giriş kısmındaki depoda çıkan yangın hasara neden oldu.
Bağlık Mahallesi Jandarma Sokak'ta 4 katılı apartmanın alt katındaki depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çabası sonucu söndürülen yangında depo kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Kumluca'da Depo Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?