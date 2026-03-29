Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kumluca'da Hortum Seraları Vurdu

29.03.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde hortum, Sarıkavak Mahallesi'ndeki seralara zarar verdi.

İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından çıkan hortum nedeniyle Sarıkavak Mahallesi'ndeki seralarda hasar oluştu. Üreticiler, sabah saatlerinden itibaren zarar gören seralarında çalışma başlattı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, yaptığı açıklamada, yaşanan afetten dolayı çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunduklarını ve zarar gören çiftçileri ziyaret ederek yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Çiftçilerin yaşadıkları zorlukları iyi bildiklerini anlatan Kökce, "Maalesef bu yıl çiftçilerimiz açısından afetlerle geçen bir yıl oldu. Gece meydana gelen hortumda Sarıkavak Mahallesi'nde bazı çiftçilerimizin seraları zarar gördü. İnşallah devletimiz çiftçilerimizin yaralarının sarılması konusunda gereken desteği sağlar." diye konuştu.

Sarıkavak Mahalle Muhtarı Cevdet Girgin de saat 03.30 sıralarında sağanakla aniden çıkan hortumun seralarda zarara neden olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 13:50:57. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.