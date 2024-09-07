Kumluca\'da Orman Yangını: Hava Araçları Sevk Edildi

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ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Kara ulaşımının güç olduğu yangın bölgesine hava araçları yönlendirildi.

Kumluca'ya bağlı yaklaşık 1600 rakımlı Kuzca Mahallesi Ayıbeleni mevkisindeki ormandan sabah saatlerinde duman yükseldiğini görenler, durumu 177 Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi. Kara ulaşımının güç olduğu bölgeye ilk etapta yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopterin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı, ancak saat 10.00 sıralarında rüzgarın hızını arttırmasıyla yeniden alevlenip yayılmaya başladı. Karadan müdahalenin güçlükle yapılabildiği yangın bölgesine 1 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının gece etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, sabah saatlerinde de yayıldığı tahmin ediliyor.