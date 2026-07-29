Kumluca'da Orman Yangınına Hızla Müdahale - Son Dakika
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Kumluca'da Orman Yangınına Hızla Müdahale

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 50 ev tahliye edildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı, 281 personel sevk edildi.

Öte yandan, yangın nedeniyle Adrasan ve Olympos turizm merkezleri trafiğe kapatıldı.

Tahliye edilen evlerden bazıları zarar gördü

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Yazır Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine ulaştı.

Tedbir amacıyla Yazır Mahallesi'ndeki 50 ev boşaltıldı, tahliye edilen 10 ev yandı. Bazı vatandaşlar küçükbaş hayvanlarıyla bölgeden ayrıldı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine, yangın söndürme çalışmalarının hummalı şekilde devam ettiğini söyledi.

Rüzgarın etkisiyle yangının kısa sürede büyüdüğünü ifade eden Güneş, "Ekiplerin sahada çalışmaları tüm hızıyla sürüyor, yangının enerjisi azaldı, gece saatlerinde aşırı rüzgar çıkmazsa sabaha kadar kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz. Şu anda yangından yaklaşık 50 hektarlık bir alan etkilendi. Yangını kontrol altına alabilirsek sabah saatlerinden itibaren bölgede hasar tespit çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

Güneş, kapanan Kumluca ile Kemer kara yolunun da trafiğe açıldığını bildirdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan, Yazır Mahallesi'nde yanan evlerde soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kumluca'da Orman Yangınına Hızla Müdahale - Son Dakika

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